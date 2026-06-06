Ιράν: Εκτόξευσε 7 βαλλιστικούς πυραύλους κατά Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Οι 6 αναχαιτίστηκαν

Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Όπως ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι έξι από τους επτά πυραύλους αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της αμερικανικής διοίκησης, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την επίθεση, ενώ διαψεύδονται οι πληροφορίες περί ζημιών σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για πλήγματα σε «εχθρικές βάσεις»

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB, υποστηρίζεται ότι «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προηγήθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Μετά την εκτόξευση των πυραύλων, οι αρχές του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές.

Οι δύο χώρες φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ