Κουβέιτ: Η στιγμή που το ιρανικό drone χτυπά το Διεθνές Αεροδρόμιο - Σοκαριστικά πλάνα

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Νέα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη στιγμή που drone προσκρούει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον πολιτικών υποδομών της χώρας.

Στο βίντεο διακρίνεται η πρόσκρουση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, το οποίο αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Ιουνίου.

Από τα πλήγματα στο αεροδρόμιο αναφέρθηκε ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Kuwait News Agency/Handout via REUTERS

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ενέργεια «αυτοάμυνας».

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, παρέχοντας στρατιωτικές διευκολύνσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι δύο χώρες επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ εντείνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή του Κόλπου, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.