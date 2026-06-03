Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την ιρανική επίθεση: Ένας νεκρός και τραυματίες

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται και πάλι η Μέση Ανατολή, μετά από σφοδρή επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον πολιτικών υποδομών στο Κουβέιτ. Στο επίκεντρο των πληγμάτων βρέθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό, τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές.

Το χρονικό του πλήγματος και η κατάσταση στο αεροδρόμιο



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Κουβέιτ, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στοχεύοντας ζωτικές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας. Οι υποδομές του αεροδρομίου υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ πλήγματα δέχθηκαν και κτίρια που στεγάζουν ξένες διπλωματικές αποστολές.

Λόγω της σοβαρότητας των ζημιών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις για την ασφάλεια των επιβατών, ανακοινώνοντας πως οι πτήσεις επαναρχίζουν σταδιακά, αλλά διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο από τον τερματικό σταθμό 4.

«Το Κράτος του Κουβέιτ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις βίαιες και συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του, συμπληρώνοντας ότι η χώρα διατηρεί το «πλήρες και εγγενές δικαίωμά» της να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση.

#WATCH : Footage of Kuwait Airport After Iranian Strike pic.twitter.com/BQNo7lc1aI — upuknews (@upuknews1) June 3, 2026

Το Ιράν δείχνει Κουβέιτ και Μπαχρέιν — «Δικαίωμα στην αυτοάμυνα»



Από την πλευρά της, η Τεχεράνη όχι μόνο ανέλαβε την ευθύνη, αλλά επιχείρησε να δικαιολογήσει το πλήγμα, χαρακτηρίζοντάς το ως πράξη «αυτοάμυνας». Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε ευθέως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, παρέχοντας στρατιωτικές διευκολύνσεις και επιτρέποντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για επιθέσεις εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε μάλιστα πως θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να απαντήσει σε μελλοντικές απειλές, βάζοντας στο στόχαστρο την ίδια την πηγή των επιθέσεων.

Διεθνής ανησυχία και έκκληση από το Πεκίνο



Η νέα αυτή ανάφλεξη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα, καθώς απειλεί να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες ισορροπίες της περιοχής.

Η Κίνα αντέδρασε άμεσα, εκφράζοντας τη βαθιά της ανησυχία για τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σε επίσημη ενημέρωση, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να τηρήσουν απαρέγκλιτα τη συμφωνία εκεχειρίας και να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους των διπλωματικών διαπραγματεύσεων.