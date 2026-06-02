Αισιόδοξος ο Ρούμπιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - «Παραμένουν ασαφείς οι διαπραγματεύσεις»

Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με τα πυρηνικά εμφανίστηκε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας την Τρίτη 2 Ιουνίου παρά το γεγονός ότι η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός δείχνει ολοένα και πιο αβέβαιη.

Στην πρώτη δημόσια κατάθεσή του από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να συζητήσει ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που στο παρελθόν αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε εκτίμηση για το τι μπορεί να προκύψει από αυτές τις συνομιλίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι Ιρανοί «συμφώνησαν να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού τους προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να αναφέρουν». Παράλληλα τόνισε ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για μια τελική συμφωνία και επισήμανε ότι η διαδικασία δυσχεραίνεται από την αστάθεια στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών ημιεπίσημων πρακτορείων, το Ιράν έχει σταματήσει την επικοινωνία με μεσολαβητές, μετά τις απειλές του Ισραήλ για πλήγματα στη Βηρυτό, την ώρα που συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ.

Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών διοργάνωσε νέο γύρο πολιτικών συνομιλιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί και η ήδη εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται υπό πίεση.

«Κεντρικό ζήτημα το άνοιγμα των Στενών»

Χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει το καυτό ζήτημα το οποίο θα φέρει την οποιαδήποτε αποκλιμάκωση. «Οι Ιρανοί πρέπει να ανακοινώσουν ότι δεν θα πυροβολούν πλέον εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί ούτε θα τα απειλούν», δήλωσε.

Επίσης ανέφερε ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα Στενά, να σταματήσουν να χρεώνουν διόδια, να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ναρκών και να δεσμευτούν ότι δεν θα επιτεθούν ξανά στο μέλλον σε εμπορικά πλοία. Παράλληλα, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Τόνισε όμως ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει προσφέρει στο Ιράν κάποια χαλάρωση των κυρώσεων σε αντάλλαγμα μόνο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η χαλάρωση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη πληροί τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμά της.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός»

Ταυτόχρονα, παραδέχθηκε πως Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «ζωντανός» και «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο» στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο, σε κάποιο βαθμό, μολονότι όλες οι επικοινωνίες του γίνονται γραπτώς και μέσω τρίτων» είπε ο Ρούμπιο.

Ο πόλεμος «καίει» τις τσέπες των Αμερικανών φορολογουμένων

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των συγκρούσεων, έχει αναδειχθεί μια μικρή αλλά αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση, κυρίως από Ρεπουμπλικανούς που, μαζί με Δημοκρατικούς, θέτουν ερωτήματα για το κόστος και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

Η ένταση στην περιοχή έχει επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών ενέργειας και στη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα.

Από την πλευρά του, ο Ροπύμπιο υπερασπίστηκε την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο, λέγοντας ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει μια «συμβατική ασπίδα» από πυραύλους, drones και ναυτικά μέσα γύρω από το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Αν έρθετε και κάνετε οτιδήποτε για το πυρηνικό μας πρόγραμμα, θα σας κατακλύσουμε με πυραύλους, θα σας κατακλύσουμε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα σας κατακλύσουμε με το ναυτικό μας», είπε ο Ρούμπιο, περιγράφοντας τη στάση του Ιράν.

Σημείωσε δε ότι η επιχείρηση Epic Fury ήταν «εξαιρετικά επιτυχημένη», μειώνοντας την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Υποστήριξε δε ότι η «συμβατική» αμυντική ασπίδα του Ιράν έχει διαβρωθεί σημαντικά αν και παραδέχτηκε ότι η Τεχεράνη «εξακολουθεί να διαθέτει πολλά drones» επειδή είναι «εύκολα στην κατασκευή».