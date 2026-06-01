Reuters: Ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που μιλά απευθείας με τη Χεζμπολάχ

Προσπάθειες ώστε η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ να μην οδηγήσει σε μια νέα ανάφλεξη στον Λίβανο και κατ’ επέκταση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, φαίνεται πως καταβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ώρες.

Με τον Νετανιάχου να απειλεί με νέους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και την Τεχεράνη να δηλώνει ότι αποσύρεται από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανιζόταν μάλλον να αδιαφορεί για τη συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν.

Το βράδυ της Δευτέρας (1/6), ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι είχε παραγωγικές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και την Χεζμπολάχ. Όπως αναφέρει μάλιστα το Reuters, αν η επαφή με τη Χεζμπολάχ είναι αλήθεια, τότε ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που μιλά απευθείας με την ισλαμιστική οργάνωση.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η ένοπλη οργάνωση, μέσω μεσολαβητών, δεσμεύτηκε πως δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ. «Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή συνομιλία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι όλοι οι πυροβολισμοί θα σταματήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, έγραψε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε να αποσύρει τυχόν στρατεύματα που προετοιμάζονταν να επιτεθούν στον Λίβανο.

Ωστόσο, τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων εκεί συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας.

Ιρανική τηλεόραση: «Τελειώνει η εκεχειρία με τις ΗΠΑ»

Νωρίτερα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, Tasnim, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφότου το Ισραήλ διέταξε την Κυριακή τα στρατεύματά του να προωθηθούν βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που μετρά ήδη τρεις μήνες.

Στη συνέχεια, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου, είναι πολύ πιθανό να τερματιστεί εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των αναφορών από Ιρανούς αξιωματούχους, αν και το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε αργά τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις ΗΠΑ υπεύθυνες για όλες τις παραβιάσεις της κοινής τους κατάπαυσης του πυρός και της εκεχειρίας στον Λίβανο.