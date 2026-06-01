Το Ιράν σταματά τις διαπραγματεύσεις λόγω Λιβάνου - Ισραήλ: «Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό...»

Εντεινόμενες συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ενώ τίποτα σχεδόν δεν θυμίζει ότι μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει συμφωνία εκεχειρίας, με το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή να οδηγείται σε μια νέα κλιμάκωση.

Η επέλαση των δυνάμεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο δεν έχει σταματήσει, με το Τελ Αβίβ να επικαλείται «απάντηση» σε πλήγματα της άλλης πλευράς που διαταράσσουν την εκεχειρία και την ανάγκη ολοκληρωτικής εξάλειψης της Χεζμπολάχ. Μάλιστα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προσπεράσει κατά πολύ τον ποταμό Λιτάνι και κατέλαβαν χθες το ιστορικό κάστρο Μποφόρ, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στον νότιο Λίβανο.

Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε σήμερα Δευτέρα (1/6) εντολή για βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία θεωρούνται από το Ισραήλ ως προπύργιο της Χεζμπολάχ, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αεροπορικών επιχειρήσεων κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Πρόκειται για την πιο σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τότε που ανακοινώθηκε -με μεσολάβηση των ΗΠΑ- η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών στις 17 Απριλίου.

Φωτό: Reuters

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό»

Ειδικότερα. ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατς, δήλωσαν ότι έδωσαν οδηγίες για πλήγματα εναντίον «τρομοκρατικών στόχων» στα νότια προάστια, λόγω των «επαναλαμβανόμενων και συνεχιζόμενων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ», όπως ισχυρίστηκαν.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό» εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ενώ δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο στην περιοχή του ποταμού Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) συνεχίζουν να επιχειρούν με πυρά και ελιγμούς εναντίον των τρομοκρατών και των υποδομών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προκειμένου να απομακρύνουν τις απειλές από τις δυνάμεις των IDF και από τους κατοίκους του Κράτους του Ισραήλ, και να μετατρέψουν την περιοχή του Λιτάνι σε μια ζώνη υπό τον έλεγχο ασφαλείας των IDF, απαλλαγμένη από όπλα και τρομοκράτες», υπογράμμισε ο Κατς.

Φωτό: Reuters

Σταματά τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ το Ιράν

Στο φόντο της νέας κλιμάκωσης στον Λίβανο, το Ιράν δήλωσε ότι δεν συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μέχρι να σταματήσουν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη σύμμαχη χώρα του.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, το Ιράν τόνισε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών, μέχρι να τερματιστούν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη Γάζα.

Επίσης, το πρακτορείο Tasnim -που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης- ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Ιράν θα επιδιώξουν να αποκλείσουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Σημείωσε ακόμα ότι θα επιδιώξουν να «ενεργοποιήσουν» και άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τα οποία βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, σαφής υπόνοια για ενεργοποίηση των Χούθι.

Μαζική φυγή από τη Βηρυτό

Ταυτόχρονα, υπό τον φόβο νέων βομβαρδισμών, οι κάτοικοι της νοτίου Βηρυτού εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Ανταποκριτής του AFP είδε οικογένειες με μικρά παιδιά, στοιβαγμένες πάνω σε σκούτερ με μία ή δύο τσάντες μόνο, να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Άλλοι διέφυγαν με αυτοκίνητα, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους, ανάμεσα στα οποία μαξιλάρια και τσάντες.

Φωτό: Reuters

Ο 24χρονος Χάντι δήλωσε ότι ήλπιζε σε κάποια σταθερότητα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. «Αυτό το συναίσθημα δεν κράτησε πολύ. Οι φόβοι μας εντάθηκαν σήμερα το πρωί, αφού έλαβα μια σειρά μηνυμάτων σχετικά με εντολές βομβαρδισμού των νοτίων προαστίων, γεγονός που προκάλεσε γενικευμένο πανικό και εγκαταλείψαμε αμέσως την περιοχή», δήλωσε ο Χάντι, μιλώντας τηλεφωνικά στο AFP.

Φωτό: Reuters

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, η Νταχίγια, έχουν πληγεί δύο φορές από τις 8 Απριλίου, όταν μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους.

«Η Νταχίγια στη Βηρυτό δεν διαφέρει από τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ -εάν δεν υπάρχει ηρεμία στο βορρά, δεν θα υπάρξει ηρεμία και στη Βηρυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας στη σημερινή δήλωσή του.