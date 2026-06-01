Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτύπησαν ραντάρ στο Ιράν, σειρήνες στο Κουβέιτ

Νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Κουβέιτ να τίθεται σε συναγερμό, καθώς η αντιαεροπορική του άμυνα αναχαίτιζε επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες είναι αυτή μιας εύθραυστης εκεχειρίας που δοκιμάζεται ξανά, σε μια περιοχή όπου κάθε νέα στρατιωτική ανταλλαγή μπορεί να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στον Κόλπο.

Η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής (31/05) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλήγματα «αυτοάμυνας» σε ραντάρ και σε εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλήγματα έγιναν ως απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες», μεταξύ των οποίων και η κατάρριψη ενός αμερικανικού MQ-1 drone, το οποίο - όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον - επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τι λέει η Centcom για τα πλήγματα στο Ιράν

Η Centcom ανέφερε ότι τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη «εξουδετέρωσαν» ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο drones μίας κατεύθυνσης, τα οποία, σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, αποτελούσαν απειλή για πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα.

Η αμερικανική διοίκηση πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα συμφέροντα και τις δυνάμεις τους στην περιοχή.

Η διατύπωση της Centcom έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει τα πλήγματα ως περιορισμένη και αμυντική απάντηση, όχι ως ένα βήμα πλήρους ανατροπής της εκεχειρίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο.

Ωστόσο, στην πράξη, η νέα ανταλλαγή πυρών δείχνει πόσο λεπτές είναι πλέον οι ισορροπίες. Η περιοχή του Κόλπου παραμένει σε καθεστώς υψηλής έντασης, με τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, να βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Η ιρανική απάντηση και η διαφωνία για το drone

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και ιρανικά μέσα, ότι στοχοποίησαν βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά ιρανικού εδάφους.

Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρινίστηκε ποια βάση χτυπήθηκε, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το πεδίο των ερμηνειών για το πραγματικό εύρος της ιρανικής απάντησης.

Το Ιράν είχε νωρίτερα αναφέρει ότι κατέρριψε αμερικανικό MQ-1 drone, υποστηρίζοντας ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε εισέλθει στα χωρικά του ύδατα. Η αμερικανική πλευρά, αντίθετα, επιμένει ότι το drone πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα.

Σειρήνες στο Κουβέιτ - Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού. Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026 ότι η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετώπιζε «εχθρικές επιθέσεις» με πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ, οι εκρήξεις που ακούγονταν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονταν στις αναχαιτίσεις από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το κρατικό πρακτορείο KUNA μετέδωσε ότι σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Το Κουβέιτ δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης. Η λεπτομέρεια αυτή είναι κρίσιμη, καθώς, παρά το γεγονός ότι η νέα ένταση συνδέεται χρονικά με τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τις ιρανικές απειλές για αντίποινα, η κουβεϊτιανή πλευρά απέφυγε να αποδώσει επισήμως την επίθεση σε συγκεκριμένη χώρα.

Το Κουβέιτ φιλοξενεί σημαντική αμερικανική στρατιωτική παρουσία, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο σε αντίποινα όταν κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στις τελευταίες ημέρες που η χώρα ενεργοποιεί την αντιαεροπορική της άμυνα απέναντι σε πυραύλους και drones.

Η δεύτερη επίθεση σε λιγότερο από μία εβδομάδα

Η νέα ανακοίνωση του Κουβέιτ έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό, όταν οι αρχές είχαν αναφέρει αναχαιτίσεις εχθρικών πυραύλων και drones, χωρίς αρχικά να κατονομάσουν την προέλευση της επίθεσης.



Τότε, το Ιράν είχε αναφέρει ότι στοχοποίησε αμερικανική βάση σε απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, στη νότια ακτή του Ιράν. Η Centcom είχε από την πλευρά της κατηγορήσει την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς το Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις κουβεϊτιανές δυνάμεις.



Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δείχνει ότι, παρά την ύπαρξη εκεχειρίας, η σύγκρουση εξακολουθεί να παράγει επικίνδυνες «παρενέργειες» για τις χώρες του Κόλπου. Το Κουβέιτ, όπως και άλλα κράτη της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βρίσκεται εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή του κινδύνου.

Γιατί η νέα κλιμάκωση ανησυχεί τη Δύση

Η νέα ανταλλαγή πυρών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για πιο σταθερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει την ιρανική στρατιωτική δραστηριότητα και να επαναφέρει την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, ζητά άρση κυρώσεων και αποδέσμευση εσόδων από πετρέλαιο που παραμένουν παγωμένα σε ξένες τράπεζες.

Στο παρασκήνιο βρίσκεται και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο βασικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Η νέα ένταση απειλεί να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις ή, τουλάχιστον, να τις καταστήσει ακόμη πιο δύσκολες. Κάθε πλήγμα, ακόμη και αν παρουσιάζεται ως «περιορισμένο» ή «αμυντικό», αυξάνει το ρίσκο λάθους υπολογισμού.

Το κρίσιμο ερώτημα

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν ΗΠΑ και Ιράν θα επιχειρήσουν ξανά να υποβαθμίσουν τη σημασία της στρατιωτικής ανταλλαγής, όπως είχαν κάνει σε προηγούμενα επεισόδια, ή αν η νέα επίθεση στο Κουβέιτ και τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος θα οδηγήσουν σε νέα φάση κλιμάκωσης.

Για την ώρα, η εικόνα είναι διπλή: από τη μία πλευρά, καμία από τις δύο χώρες δεν δηλώνει επισήμως ότι εγκαταλείπει την εκεχειρία· από την άλλη, τα drones, οι πύραυλοι και οι αναχαιτίσεις δείχνουν ότι η περιοχή παραμένει ένα βήμα πριν από ένα νέο, ευρύτερο ξέσπασμα.

Και όσο οι σειρήνες ηχούν στο Κουβέιτ, το μήνυμα είναι σαφές: ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν μπορεί να έχει μπει σε φάση εκεχειρίας, αλλά δεν έχει τελειώσει.

