«Δεν θα μπορούσα να νοιάζομαι λιγότερο»: Κυνικός Τραμπ για τη διακοπή στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα αδιάφορο τόνο απέναντι στην πορεία των συνομιλιών. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNBC, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν με νοιάζει αν έχουν τελειώσει, ειλικρινά. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να νοιάζομαι λιγότερο».

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ υπάρχουν αναφορές ότι Ιρανοί διαπραγματευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο διακοπής των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ενισχύει την εικόνα ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πλέον τις διαπραγματεύσεις ως άμεση προτεραιότητα, παρά το γεγονός ότι η ιρανική κρίση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το βασικό του μέλημα είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αισθάνεται πίεση να επιτύχει γρήγορα μια συμφωνία. Οι δηλώσεις του αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς, καθώς έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας για το μέλλον των αμερικανοϊρανικών σχέσεων και την έκβαση του πολέμου.