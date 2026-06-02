«Τι στο διάολο κάνεις;»: Έξαλλος ο Τραμπ με Νετανιάχου - Τι του είπε στο τηλέφωνο

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν χθες Δευτέρα (1/6) ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με αντικείμενο την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αχαριστία και δυσανάλογη δράση, ενώ έθεσε βέτο στα ισραηλινά σχέδια για πλήγματα στη Βηρυτό.

Η αμερικανική αντίδραση συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες διπλωματικές ισορροπίες, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα το Ιράν είχε απειλήσει να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω των ενεργειών του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ τόνισε στον Νετανιάχου ότι ένας βομβαρδισμός της Βηρυτού θα οδηγούσε σε περαιτέρω διεθνή απομόνωση του Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που του είχε παράσχει κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την ισοπέδωση κτιρίων για την εξουδετέρωση μεμονωμένων στελεχών της Χεζμπολάχ.

«Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ»

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό» και ήταν ιδιαίτερα οργισμένος. Μεταφέροντας τις ακριβείς εκφράσεις του Αμερικανού Προέδρου, αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σε σώζω. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ούρλιαξε σε κάποιο σημείο προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ρωτώντας τον: «Τι στο διάολο κάνεις;».

“What the fuck are you doing?!” Trump lit into Netanyahu over the Lebanon bombing:



“You're fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this."@BarakRavid & I https://t.co/b1lEZEmN6p — Marc Caputo (@MarcACaputo) June 1, 2026

Υποχώρησε το Ισραήλ - «Ευχαριστώ Μπίμπι!»

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social αναφέροντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποσχέθηκε να μη στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι δε θα υπάρξει μεγάλη επιδρομή στην πόλη, ενώ πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ θα προχωρήσει σε πλήρη παύση πυρός.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «Είχα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου σήμερα, ζητώντας του να μην εμπλακεί σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Έστρεψε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι! Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του. Ομοίως, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό - Ας ελπίσουμε ότι θα είναι για πάντα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η θέση του Ισραήλ παραμένει σταθερή και ότι μεταφέρθηκε στον Τραμπ η πρόθεση για πλήγματα στη Βηρυτό σε περίπτωση που η Χεζμπολά δε σταματήσει τις επιθέσεις.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους στη λιβανική πρωτεύουσα, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποχώρησε κατά τη διάρκεια της κλήσης, απαντώντας «Εντάξει, εντάξει, απλά βεβαιώσου ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί».