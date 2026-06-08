«Χέρι» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα δεχθεί τη συμφωνία - Δεν έχει επιλογή, εγώ παίρνω τις αποφάσεις»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος «κάνει κουμάντο».

«Δεν θα έχει καμία επιλογή», είπε ο Τραμπ στους Financial Times σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Εκείνος δεν παίρνει τις αποφάσεις».

Ο Τραμπ μίλησε λίγο μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, στην πιο σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί στις αρχές Απριλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης στο Fox News ότι θα δώσει εντολή στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν, θέση που έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα ιρανικά πλήγματα δεν έχουν αλλάξει την επιθυμία του να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Δεν πρόκειται να επηρεάσει καθόλου τη συμφωνία», δήλωσε στους Financial Times.

«Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Όμως αυτές οι πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ ήταν επιθέσεις που ουσιαστικά δεν πέτυχαν τίποτα. Είναι μία από εκείνες τις συγκρούσεις που συνεχίζονται εδώ και 3.000 χρόνια ή 47 χρόνια, ανάλογα με το πώς το μετρά κανείς».

«Θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία»

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη στάση που τηρούσε από τότε που ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ηγήθηκε των πρώτων διαπραγματεύσεων με το Ιράν στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ δεν εμφανίστηκε τόσο βέβαιος ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι πλέον κοντά.

«Νομίζω ότι η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», είπε. «Θα δούμε τι θα συμβεί». Τόνισε ότι η ιρανική επίθεση της Κυριακής δεν αλλάζει τους υπολογισμούς του. «Η συμφωνία μπορεί να προχωρήσει με βάση τη δική της αξία ή μπορεί και όχι, αλλά αυτό δεν θα έχει καμία επίδραση πάνω της».

Ερωτηθείς τι θα συμβεί εάν μια τέτοια συμφωνία αποτύχει «με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα», ο Τραμπ απάντησε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο μιας επιδρομής κομάντος στο Ιράν.

«Αυτό σημαίνει ένα από δύο πράγματα», είπε. «Πρώτον, ότι ενδεχομένως θα μπαίναμε μέσα και θα ολοκληρώναμε ό,τι δεν ολοκληρώσαμε στρατιωτικά. Ή θα διατηρούσαμε τον αποκλεισμό του Ιράν, επειδή ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί πιθανότατα πιο ισχυρός από οποιαδήποτε επίθεση έχει γίνει ποτέ εναντίον αυτής της χώρας».

Τα σχόλια του Τραμπ για τον Νετανιάχου ακολουθούν τη διαρροή προς το Axios την περασμένη εβδομάδα μιας οργισμένης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, κατά την οποία Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε τον πρόεδρο να λέει στον Νετανιάχου:

«Έχεις τρελαθεί τελείως. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε και δεν αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε.