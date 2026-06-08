Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αμύνεται «όποτε είναι απαραίτητο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να αμύνεται «όποτε είναι απαραίτητο», στον απόηχο των επιθέσεων που, όπως ανέφερε, διατάχθηκαν ως απάντηση σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη θεώρησαν πως θα μπορούσαν να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του Ισραήλ χωρίς αντίδραση, κάτι που όπως τόνισε δεν θα γίνει αποδεκτό.

«Αυτό δεν συνέβη και δεν πρόκειται να συμβεί. Όχι κατά τη διάρκεια της θητείας μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Netanyahu:



Over the past 24 hours, Iran and Hezbollah tried to impose a new equation on us.



This equation is unacceptable to me.



I am adamant to maintain our right to respond to attacks. pic.twitter.com/cOC75DpSh3 — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην άμυνα και πως αυτό ασκείται «όποτε είναι απαραίτητο», απευθυνόμενος τόσο στους πολίτες της χώρας όσο και στις διεθνείς επαφές του.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις συζητήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες χαρακτήρισε ως σχέσεις «εκτίμησης και σεβασμού».

«Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα υπάρξει απάντηση»

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι εχθροπραξίες σε συγκεκριμένο μέτωπο έχουν προσωρινά σταματήσει, μετά –όπως είπε– τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ωστόσο προειδοποίησε πως, εάν το Ιράν επαναλάβει τις επιθέσεις του, το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ».