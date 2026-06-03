Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας στο podcast “Pod Force One” της New York Post, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «εξελίσσονται γρήγορα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στις συνομιλίες εμπλέκεται και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Trump:



The Ayatollah is involved; they have a lot of respect for him. pic.twitter.com/XWtnOWYrSU — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Έντονη συνομιλία με Νετανιάχου

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε έντονη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως παραδέχθηκε, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, ιδιαίτερα με τον Λίβανο.

Παρά την ένταση, τόνισε ότι οι δύο πλευρές «συνεργάζονται πολύ καλά», σημειώνοντας ότι διατηρεί θετική προσωπική σχέση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Τις πληροφορίες για τη σκληρή στάση του Τραμπ είχε μεταδώσει αρχικά ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα έντονους χαρακτηρισμούς κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Ο ίδιος ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ήταν «ενοχλημένος», αν και υπογράμμισε ότι η συνεργασία τους παραμένει στενή.

Τι είπε για την οικονομία και τα καύσιμα

Αναφερόμενος στην οικονομία, εκτίμησε ότι οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ θα υποχωρήσουν όταν τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός, επισημαίνοντας ότι χωρίς την ενέργεια και τα καύσιμα, οι αυξήσεις τιμών είναι περιορισμένες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ