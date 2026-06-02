Τραμπ: Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για εκεχειρία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News ότι εκτιμά πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επέκταση της εκεχειρίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ανέφερε ότι απομένουν «λίγα ακόμη σημεία» για την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης (MOU).



Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης ως «κόλλημα» την ένταση που προκλήθηκε από ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το περιστατικό δεν αναμένεται να εκτροχιάσει τις συνομιλίες. Η πιθανή συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις αγορές ενέργειας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

«Ευχαριστώ Μπίμπι...»

O Nτόναλντ Τραμπ όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Truth Social είχε επικοινωνίες με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και με «εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ» στις οποίες υπήρξε συμφωνία ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Είχα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου σήμερα, ζητώντας του να μην εμπλακεί σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Έστρεψε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι! Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του. Ομοίως, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό - Ας ελπίσουμε ότι θα είναι για πάντα!