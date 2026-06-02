ΗΠΑ: Ο Μπιλ Πιούλτ νέος υπηρεσιακός επικεφαλής των Εθνικών Πληροφοριών με εντολή Τραμπ

Τον στενό του σύμμαχο Μπιλ Πιουλτ επέλεξε να τοποθετήσει στη θέση του υπηρεσιακού Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI) ο Ντόναλντ Τραμπ, αναθέτοντας του την εποπτεία της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών.

Με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του μετά την γνωστοποίηση ότι η σημερινή διευθύντρια Τούλσι Γκάμπαρντ θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά της στις 30 Ιουνίου.

Ο Πιουλτ, ο οποίος δεν διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των υπηρεσιών πληροφοριών, θα διατηρήσει παράλληλα τα καθήκοντά του ως διευθυντής στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA) και ως πρόεδρος των στεγαστικών οργανισμών Fannie Mae και Freddie Mac, όπως ανέφερε ο Τραμπ.

«Ο Γουίλιαμ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση εξαιρετικά ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα των αγορών, καθώς και στην εποπτεία περιουσιακών στοιχείων άνω των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των Fannie Mae και Freddie Mac», έγραψε ο Τραμπ.

Πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ στο στόχαστρο του Πιουλτ

Από τη θέση του επικεφαλής της συνήθως χαμηλού προφίλ στεγαστικής ρυθμιστικής αρχής, ο Πιουλτ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για υποθέσεις που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια εναντίον πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ.

Πέρυσι, υπέβαλε ποινική αναφορά κατά της διοικήτριας της Federal Reserve, Λίζα Κουκ, κατηγορώντας την για απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Κουκ φέρεται να είχε δηλώσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικά ακίνητα ως κύρια κατοικία της.

Ο Τραμπ, ο οποίος ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια, επιχείρησε να απομακρύνει την Κουκ από τη θέση της επικαλούμενος τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Ωστόσο, η Κουκ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να αποτρέψει την αποπομπή της και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Παράλληλα, ο Πιουλτ υπέβαλε επίσης ποινική αναφορά κατά της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς κατηγορώντας την για παραποίηση τραπεζικών εγγράφων και στοιχείων ακινήτων σε σχέση με στεγαστικό δάνειο που έλαβε το 2020.

Η Τζέιμς κατηγορήθηκε τον Οκτώβριο για τραπεζική απάτη και για ψευδείς δηλώσεις προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ωστόσο, τον Νοέμβριο ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας ότι η προσωρινή εισαγγελέας των ΗΠΑ, Λίντσεϊ Χάλιγκαν που είχε ασκήσει τη δίωξη, είχε διοριστεί κατά μη νόμιμο τρόπο.