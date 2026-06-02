Με την πλάτη στον τοίχο στο Ισραήλ ο Νετανιάχου για τον Λίβανο - «Έχασε τον έλεγχο της κυριαρχίας»

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας του βρίσκεται πλέον ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις επικριτικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την πίεση που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενόψει των εκλογών, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κινδυνεύει να χάσει.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, λίγες ώρες αφότου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε διατάξει νέες επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντίδραση από το Ιράν, το οποίο προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ.

Αργότερα, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε μια νέα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα σταματούσε τις επιθέσεις στη νότια Βηρυτό, ενώ η Χεζμπολάχ θα έπαυε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Βολές από την αντιπολίτευση

Όπως αναφέρει το Reuters, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό ότι υποχωρεί στις πιέσεις των ΗΠΑ σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός και δεξιός πολιτικός, έκανε λόγο για «απώλεια ελέγχου της ισραηλινής κυριαρχίας», ενώ ο Γιάιρ Λαπίντ χαρακτήρισε την κατάσταση ως «ένα πλήρες προτεκτοράτο», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον καθορίζει πλέον την ισραηλινή στρατιωτική πολιτική.

Παράλληλα, πολιτικοί αναλυτές και αντίπαλοι του Νετανιάχου κατηγόρησαν την κυβέρνησή του ότι οι χειρισμοί της έχουν οδηγήσει σε αποδυνάμωση της αποτροπής απέναντι στη Χεζμπολάχ και στη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, απέρριψε τις επικρίσεις και υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στη Χεζμπολάχ. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, τόνισε ότι η στάση του Ισραήλ «παραμένει αμετάβλητη».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανέφερε ότι το Ισραήλ απέφυγε προσωρινά πλήγματα στη Βηρυτό κατόπιν αμερικανικού αιτήματος, προειδοποίησε όμως ότι νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα προκαλέσουν ισραηλινά αντίποινα στα νότια προάστια της πόλης.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου, Γκάντι Αϊζενκότ, χαρακτήρισε υπερβολική την πίεση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι δεν έχει υπάρξει ξανά Ισραηλινός πρωθυπουργός που να αποδέχεται τόσο αυστηρούς όρους.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ σχετικά με το κατά πόσο οι στρατιωτικές αποφάσεις της χώρας πρέπει να συντονίζονται με τον στενότερο σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.