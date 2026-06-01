Αμερικανικός στρατός: Αναχαίτισε δύο ιρανικούς πυραύλους με στόχο δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Στην επιβεβαίωση ότι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, προχώρησε η CENTCOM, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή, στο φόντο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή τραυματισμοί. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα σε πρόσφατο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η ενέργεια ήταν «απάντηση στην αμερικανική επιθετικότητα» και προειδοποίησαν για περαιτέρω αντίδραση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Το περιστατικό σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Η CENTCOM τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την προστασία προσωπικού και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: Additional details are emerging regarding the events that preceded the IRGC Aerospace Force's ballistic missile strike against Ali Al Salem Air Base in Kuwait.



According to local reports from Sirik County in Hormozgan Province, residents heard multiple explosions at… pic.twitter.com/E6sZU4ilSf — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 1, 2026

Η δεύτερη επίθεση σε λιγότερο από μία εβδομάδα

Η ανακοίνωση της CENTCOM για το Κουβέιτ έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό, όταν οι Αρχές του Κουβέιτ είχαν αναφέρει αναχαιτίσεις εχθρικών πυραύλων και drones, χωρίς αρχικά να κατονομάσουν την προέλευση της επίθεσης.

Τότε, το Ιράν είχε αναφέρει ότι στοχοποίησε αμερικανική βάση σε απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, στη νότια ακτή του Ιράν. Η CENTCOM είχε από την πλευρά της κατηγορήσει την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς το Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις κουβεϊτιανές δυνάμεις.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δείχνει ότι, παρά την ύπαρξη εκεχειρίας, η σύγκρουση εξακολουθεί να παράγει επικίνδυνες «παρενέργειες» για τις χώρες του Κόλπου. Το Κουβέιτ, όπως και άλλα κράτη της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βρίσκεται εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή του κινδύνου.