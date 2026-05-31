Θολό τοπίο στο Ιράν με φήμες για παραίτηση Πεζεσκιάν - Παραμένει άφαντος ο Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να απέστειλε επιστολή στο γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποβάλλοντας την παραίτησή του, ανέφερε την Κυριακή 31 Μαΐου το αντικαθεστωτικό μέσο Iran International, με έδρα το Λονδίνο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε στο Iran International ότι η επιστολή του Μασούντ Πεζεσκιάν επισήμανε το γεγονός ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είχε ουσιαστικά αναλάβει μεγάλα τμήματα της κυβέρνησης και ότι ο πρόεδρος του Ιράν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είχαν αποκλειστεί από τη λήψη ζωτικών αποφάσεων.



Όπως φέρεται να αναφερόταν στην επιστολή, ο Πεζεσκιάν δεν ήταν σε θέση να διοικήσει την κυβέρνηση ή να εκπληρώσει τις ευθύνες του υπό τις συνθήκες αυτές και, ως εκ τούτου, ζήτησε να παραιτηθεί.

Η βασική πηγή των διαφορών

Ανώνυμες πηγές δήλωσαν στο Iran International ότι η κύρια πηγή των διαφορών μεταξύ του Πεζεσκιάν και του επικεφαλής των IRGC, ο οποίος πιστεύεται ότι κατέχει επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας στο καθεστώς, ήταν «ο τρόπος διαχείρισης του πολέμου και οι καταστροφικές του συνέπειες για τα μέσα διαβίωσης του λαού και την οικονομία της χώρας».



Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, σε ανάρτηση στο X, το Iran International ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεν έχει παραιτηθεί και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, και διαψεύδοντας αναφορά του Iran International ότι είχε ζητήσει να παραιτηθεί.



Παράλληλα, ο Σεγιέντ Μεχντί Ταμπαταμπάι, αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνιών και πληροφοριών στο γραφείο του προέδρου, απέρριψε την αναφορά του Iran International σε ανάρτηση στο X και δήλωσε ότι ο Πεζεσκιάν δεν θα αποσυρθεί από την υπηρεσία του λαού».

President Masoud Pezeshkian has not resigned and continues to carry out his duties, IRGC-affiliated Tasnim News Agency reported, citing an informed government source, denying an Iran International report that he had sought to step down.



Ο Χαμενεΐ κρυμμένος σε μυστική τοποθεσία

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο CBS ότι ο Χαμενεΐ είναι κρυμμένος σε μια μυστική τοποθεσία με μικρή πρόσβαση στον έξω κόσμο, και ότι είναι προσβάσιμος μόνο μέσω ενός «λαβυρίνθου» από αγγελιοφόρους .



Ακόμα και οι υψηλότεροι αξιωματούχοι της ιρανικής κυβέρνησης δεν γνωρίζουν την τοποθεσία του και δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.