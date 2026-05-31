Νέα πρόταση εκεχειρίας με σκληρότερους όρους έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν: Πού εστιάζει

Νέα πρόταση για εκεχειρία με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου φαινόταν να είναι κοντά, ωστόσο η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (29/5) στον Λευκό Οίκο απέβη «άκαρπη».

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Τραμπ στους όρους για μια συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου, είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Νέα παράταση στις διαπραγματεύσεις

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν πήρε απόφαση για να υπογράψει μια πρόταση που βρισκόταν στο γραφείο του την Παρασκευή μετά από συνάντηση στο Situation Room (σ.σ.: Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου).

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ