Υπόνοιες για κινεζική εμπλοκή στην κατάρριψη αμερικανικού F-15 στο Ιράν προκαλούν νέες τριβές

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο το αμερικανικό μαχητικό F-15E Strike Eagle που καταρρίφθηκε στη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν τον Απρίλιο να επλήγη από κινεζικής κατασκευής φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο (MANPADS), σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Πεκίνο ενδέχεται να είχε προμηθεύσει την Τεχεράνη με σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλης εμβέλειας τύπου YLC-8B, το οποίο θεωρείται ικανό να εντοπίζει ακόμη και αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth).

Iran claims it shot down US fighter jet - as bounty placed on pilot https://t.co/PkkEEQBD63 pic.twitter.com/J3NqmKYcYr — New York Post (@nypost) April 3, 2026

Ένα περιστατικό με ευρύτερες συνέπειες

Η κατάρριψη του F-15E αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το διθέσιο μαχητικό καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν, οδηγώντας σε μια πολύπλοκη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από κινεζικής προέλευσης οπλικό σύστημα, θα πρόκειται για εξέλιξη με σημαντικές πολιτικές και στρατηγικές προεκτάσεις, καθώς θα ενισχύσει τις αμερικανικές ανησυχίες για την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε και υπό ποιες συνθήκες τα συγκεκριμένα συστήματα παραδόθηκαν στην Τεχεράνη. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές εάν ο πύραυλος προήλθε από πρόσφατη αποστολή ή από παλαιότερα αποθέματα που είχαν αποκτηθεί εδώ και χρόνια. Αντίστοιχα, δεν έχει επιβεβαιωθεί πότε εγκαταστάθηκε το φερόμενο κινεζικό ραντάρ στο ιρανικό δίκτυο αεράμυνας. Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ακολουθεί υπεύθυνη πολιτική στις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού και απορρίπτει τις κατηγορίες περί άμεσης στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ιράν.

Επιπτώσεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη συνεργασία της Κίνας για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εάν οι αμερικανικές έρευνες καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι κινεζικά συστήματα συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της ιρανικής αεράμυνας, είναι πιθανό να ενισχυθούν οι πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο. Ταυτόχρονα, η πιθανή χρήση προηγμένων κινεζικών αισθητήρων και ραντάρ από το Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού έναντι αεροσκαφών που έχουν σχεδιαστεί να αποφεύγουν τα συμβατικά δίκτυα ανίχνευσης.

Παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις, η αμερικανική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο καταρρίφθηκε το F-15E. Ωστόσο, μόνο η πιθανότητα εμπλοκής κινεζικής τεχνολογίας αρκεί για να προσθέσει μία νέα διάσταση στον στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, σε μια περίοδο όπου η Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε πεδίο δοκιμής όχι μόνο περιφερειακών αλλά και παγκόσμιων ισορροπιών ισχύος.