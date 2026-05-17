Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με νέα ΑΙ φωτογραφία για «ηρεμία πριν την καταιγίδα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια συγκαλυμμένη απειλή σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως «ηρεμία πριν από την καταιγίδα». Η δήλωσή του έρχεται εν μέσω αναφορών ότι εξετάζει, μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, το ενδεχόμενο επανέναρξης αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν.

Αφορμή για τα νέα σχόλια αποτέλεσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εικόνα, ο Τραμπ εμφανίζεται να φορά καπέλο «Make America Great Again», δίπλα σε έναν ναύαρχο του Αμερικανικού Ναυτικού. Οι δύο άνδρες απεικονίζονται πάνω σε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ, εν μέσω καταιγίδας και κεραυνών, ενώ στο φόντο διακρίνονται ιρανικά πλοία.

Το συνοδευτικό μήνυμα ανέφερε: «Ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», μια φράση που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση προειδοποίηση προς το Ιράν για νέους βομβαρδισμούς εάν δεν υπάρξει τελική συμφωνία.

NYT O Τραμπ εξετάζει επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Παράλληλα, δημοσίευμα των The New York Times υποστηρίζει ότι ο Τραμπ βρίσκεται κοντά στη λήψη κρίσιμης απόφασης για το Ιράν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι κορυφαίοι σύμβουλοί του επεξεργάζονται σχέδια για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση που επιλεγεί στρατιωτική λύση αντί της διπλωματίας.

Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η εύθραυστη εκεχειρία της 8ης Απριλίου εξακολουθεί να ισχύει στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι εντάσεις γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ παραμένουν υψηλές, χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Η κατάσταση έχει οδηγήσει τον Τραμπ σε συνεχείς επαφές και συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο.