Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς...»
«Ο χρόνος είναι κρίσιμος και τελειώνει» έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.
Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη και καλώντας τη να κινηθεί «γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».
«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.