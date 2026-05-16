Τραμπ: Σκοτώσαμε τον δεύτερο πιο ενεργό τρομοκράτη του ISIS στον κόσμο

Την εξουδετέρωση ενός εκ των βασικότερων προσώπων του Ισλαμικού κράτους, του Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιτυχή επιχείρηση που διεξήχθη από τις αμερικανικές και τις νιγηριανές δυνάμεις

«Απόψε με δική μου εντολή γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξουδετέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για το τι έκανε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Οι ΗΠΑ είχαν διεξαγάγει πλήγματα στοχοθετώντας μαχητές που συνδέονταν με το Ισλαμικό Κράτος στη Νιγηρία τον Δεκέμβριο. Έκτοτε η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 200 στρατιωτικούς για την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης υπηρεσιών πληροφοριών στον στρατό της Νιγηρίας κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους και εξεγέρσεων συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα που εξαπλώνονται στη Δυτική Αφρική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στη Νιγηρία υφίστανται διωγμό από ισλαμιστές τρομοκράτες, πράγμα το οποίο είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

Οι ΗΠΑ είχαν πλήξει βάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες, ισλαμιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία τα Χριστούγεννα πέρυσι, μετά τις κατηγορίες του προέδρου Τραμπ.