Νετανιάχου: Θα μιλήσω με τον Τραμπ την Κυριακή, τα μάτια μας είναι πάντα ανοιχτά

Με τον Αμερικανό ομόλογό, Ντόναλντ Τραμπ, του αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε σε κυβερνητική συνεδρίαση το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι αναμένει ν’ ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση με το Ιράν.

«Τα μάτια μας είναι επίσης ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν. Θα μιλήσω σήμερα, όπως κάνω κάθε λίγες μέρες, με τον φίλο μας Πρόεδρο Τραμπ. Σίγουρα θα ακούσω εντυπώσεις από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα πράγματα. Φυσικά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο», είπε χαρακτηριστικά.

Νέα παράταση στην εκεχειρία με τον Λίβανο

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφού η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο διάστημα αυτό.