Ο Τραμπ απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων που είχε υποβάλει κατά της εφορίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του και ο Οργανισμός Τραμπ απέσυραν τη Δευτέρα (18/5) την αγωγή τους ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της αμερικανικής εφορίας (IRS), σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι.

Η κίνηση αυτή έγινε εν μέσω αντιδράσεων σχετικά με αναφορές ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαπραγματευόταν έναν διακανονισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έβλεπε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να καταβάλει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα ταμείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση συμμάχων του προέδρου των ΗΠΑ, που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν άδικη μεταχείριση από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο το πρωί της Δευτέρας δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον διακανονισμό. Αντίθετα, σημείωνε ότι η υπόθεση βρισκόταν ακόμη σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο, σύμφωνα με το CNN. Οι δικηγόροι του Τραμπ δήλωσαν ότι αυτό σήμαινε ότι δεν χρειαζόταν να ζητήσει άδεια για να απορρίψει την υπόθεση ούτε η IRS χρειαζόταν να συναινέσει στην απόρριψη. Το έγγραφο ανέφερε ότι απέρριπτε την υπόθεση με προκατάληψη, κάτι που θα του στερούσε τη δυνατότητα να προσπαθήσει να κινήσει εκ νέου την υπόθεση.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ, μαζί με τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, μήνυσαν την IRS και το Υπουργείο Οικονομικών για τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αγωγή κατηγορεί την IRS για μη εξουσιοδοτημένη διαρροή των φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ από την πρώτη του προεδρία.



Η πλευρά Τραμπ, με την αγωγή αυτή ισχυρίζεται ότι η IRS δεν προστάτευσε εμπιστευτικές φορολογικές πληροφορίες και τις φορολογικές πληροφορίες του Οργανισμού Τραμπ. Ο Τσαρλς Λίτλτζον, πρώην υπάλληλος της IRS, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για διαρροή φορολογικών αρχείων του Τραμπ, μαζί με τα αρχεία χιλιάδων άλλων.