Βγαίνει -λένε- στην αγορά το χρυσό κινητό του Ντόναλντ Τραμπ

Ένα χρόνο αφότου η Trump Mobile άρχισε να εισπράττει προκαταβολές 100 δολαρίων, το χρυσό έξυπνο κινητό του Ντόναλντ Τραμπ θα αρχίσει να αποστέλλεται στους πελάτες αυτή την εβδομάδα, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το έξυπνο κινητό που πωλείται στην τιμή των 499 δολαρίων, είναι επισήμως γνωστό ως Trump Mobile T1 και μοιάζει εξαιρετικά με ένα κινεζικό τηλέφωνο που πωλείται στις ΗΠΑ λιγότερα από 200 δολάρια, δεν είναι αυτό που είχε υποσχεθεί η εταιρεία του Αμερικανού Προέδρου. Το έξυπνο κινητό τελικά θα έχει μικρότερη οθόνη και λιγότερο αποθηκευτικό χώρο, όμως το όνομα του Τραμπ και το χρυσό χρώμα παραμένουν…

Σύμφωνα με το Fortune, η εταιρεία του Τραμπ άλλαξε τους όρους στις προ-παραγγελίες του τηλεφώνου λέγοντας ότι «δεν εγγυάται ότι μία συσκευή θα παραχθεί ή θα είναι διαθέσιμη προς αγορά» και ότι η προκαταβολή ουσιαστικά είναι «μία ευκαιρία υπό όρους» για να αγοράσει κανείς το τηλέφωνο «αν» η Trump Mobile αποφασίσει να πουλήσει.

Λίγο μετά, η εταιρεία έκανε μία σειρά αναρτήσεων στο Facebook - για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες λέγοντας ότι «όσοι έχουν παραγγείλει το τηλέφωνο θα λάβουν ένα ενημερωτικό email. Οι αποστολές τηλεφώνων θα ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα!!!».

Πάντως, τα σχόλια κάτω από τις ανακοινώσεις έχουν κλείσει, οπότε δεν μπορεί να δει κανείς αν γράφουν κάτι ενδεχομένως δυσαρεστημένοι πελάτες.

Υψηλή ζήτηση και καθυστερήσεις

Η Trump Mobile ανακοίνωσε ότι στο τηλέφωνο, το οποίο ήταν να αρχίσει να πωλείται πέρυσι τον Αύγουστο, υπήρξαν καθυστερήσεις, καθώς έπρεπε να γίνουν πράγματα για να φτάσει αυτή η σύνθετη τεχνολογία στην αγορά.

Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι χρειάζονται περίπου 18 μήνες για να βγει μία συσκευή, Android, στην αγορά, με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να υποστηρίζει ότι «η ζήτηση είναι εξαιρετικά υψηλή, οι παραγγελίες καλύπτονται το συντομότερο δυνατό και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες αρκετές εβδομάδες».

Το έξυπνο κινητό Android αρχικά λέγανε ότι θα γράφει «Made in USA», όμως ο ισχυρισμός εγκαταλείφθηκε και άλλαξε σε «σχεδιασμένο με βάση τις αμερικανικές αξίες», σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

«Απατεωνιά του Τραμπ»

Η αναθεωρημένη διατύπωση έγινε αφότου αναλυτές εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την αμερικανική προέλευση του τηλεφώνου, σημειώνοντας ότι οι προδιαγραφές του έμοιαζαν με τηλέφωνο κατασκευασμένο από Κινέζο κατασκευαστή.

Φυσικά, πλέον δεν είναι καθόλου σαφές ποια κομμάτια του τηλεφώνου έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, η Apple σχεδιάζει τα τηλέφωνά της στην Καλιφόρνια, αλλά τα συναρμολογεί σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία με διάφορους προμηθευτές εξαρτημάτων ανά τον κόσμο.

Φυσικά, το λανσάρισμα έχουν δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με την πρόθεση - ξανά - του Τραμπ να χρησιμοποιήσει το όνομά του για να βγάλει χρήματα, ενώ βρίσκεται στο Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, η Γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, είπε ότι η καθυστέρηση «φαίνεται να είναι άλλη μία απατεωνιά του Τραμπ».