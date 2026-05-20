Σι - Πούτιν: «Ακλόνητη» συμμαχία Κίνας-Ρωσίας με φόντο τον Τραμπ και τη νέα παγκόσμια ισορροπία

Οι πρόεδροι της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβαν την ισχύ και τη σταθερότητα της διμερούς τους σχέσης, κατά τη συνάντησή τους στην κινεζική πρωτεύουσα, σε μια συγκυρία έντονων διεθνών αναταράξεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, με το γεωπολιτικό σκηνικό να παραμένει ιδιαίτερα ρευστό.

🇷🇺🇨🇳 President of Russiq Vladimir Putin and President of China Xi Jinping ahead of bilateral talks



📍 Beijing, May 20, 2026#RussiaChina



📹 © https://t.co/1iwVtSG6SN pic.twitter.com/PoTkTJCGKH — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 20, 2026

«Βαθαίνει η εμπιστοσύνη» - «Χωρίς προηγούμενο η συνεργασία»

Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι η «πολιτική εμπιστοσύνη βαθαίνει διαρκώς» και ότι ο στρατηγικός συντονισμός των δύο χωρών ενισχύεται με «ακλόνητη επιμονή που αντιστάθηκε σε χίλιες δοκιμασίες».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη διμερή σχέση ως «επίπεδο άνευ προηγουμένου», ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται «ολοκληρωμένα», παρά τους «δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες».

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν με φόντο πολλαπλές διεθνείς κρίσεις, όπως οι εντάσεις στο εμπόριο, οι εξελίξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό και οι ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση συγκρούσεων στον Κόλπο.

Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε «άκαιρη» μια ενδεχόμενη επανέναρξη εχθροπραξιών, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να αναμένεται πίεση από το Πεκίνο προς τη Μόσχα.

REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Θερμή υποδοχή και ισχυρός συμβολισμός

Ο Πούτιν έτυχε θερμής υποδοχής από τον Σι Τζινπίνγκ στο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία μπροστά σε στρατιωτικό άγημα και υπό τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών.

Η τελετή περιλάμβανε και κανονιοβολισμούς, ενώ παιδιά ανέμιζαν σημαίες καλωσορίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο, σε μια εικόνα αντίστοιχη με εκείνη της πρόσφατης επίσκεψης Τραμπ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα ενεργειακά σχέδια, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου «Ισχύς της Σιβηρίας 2», που θα συνδέει τα ρωσικά κοιτάσματα με την Κίνα μέσω Μογγολίας.

Το έργο θεωρείται κρίσιμο για τη Μόσχα, καθώς επιδιώκει την αύξηση των εξαγωγών υδρογονανθράκων μετά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αν και η υλοποίησή του καθυστερεί.

Οι δύο πλευρές προβάλλουν τη συνεργασία τους ως πρότυπο «πολυπολικού κόσμου», σε αντίθεση με τη δυτική κυριαρχία.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα επιδιώκει διαβεβαιώσεις πως η πιθανή βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη ρωσοκινεζική συνεργασία.

Ανισορροπία αλλά ισχυροί δεσμοί

Παρά τη στενή συνεργασία, η διμερής σχέση δεν είναι απόλυτα ισορροπημένη: η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο με την Κίνα, ενώ για το Πεκίνο η Μόσχα αποτελεί μικρότερο ποσοστό των συνολικών εμπορικών του συναλλαγών.

Ωστόσο, οι δύο ηγέτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς τους, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική τους σχέση παραμένει ισχυρή και ανθεκτική στις διεθνείς πιέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ