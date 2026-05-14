Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου - «Ήταν μια φανταστική ημέρα»

Επίσημη πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και στη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, να επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μία κίνηση που ενισχύει το μήνυμα επαναπροσέγγισης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, στο φόντο της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών στο Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Σι για τη φιλοξενία, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη» και σημειώνοντας πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών ήταν «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές».

«Σας ευχαριστώ ξανά, Πρόεδρε Σι, για αυτή την υπέροχη υποδοχή. Απόψε έχω την τιμή να σας προσκαλέσω, μαζί με την κυρία Πενγκ, στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου και ανυπομονούμε γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτείνοντας παράλληλα πρόποση «στους πλούσιους και διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στον αμερικανικό και τον κινεζικό λαό».

Ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με τη μετάφραση των δηλώσεών του στην αίθουσα, τόνισε πως η σχέση Ουάσιγκτον - Πεκίνου παραμένει κρίσιμη για τη διεθνή σταθερότητα. «Πιστεύουμε και οι δύο ότι η σχέση Κίνας - ΗΠΑ είναι η σημαντικότερη διμερής σχέση στον κόσμο. Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην την καταστρέψουμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ο Τραμπ επιστρέψει στο βήμα, όπου έκανε λόγο για «μια φανταστική ημέρα» και ευχαρίστησε τον Σι για τη «μεγαλοπρεπή υποδοχή, όπως καμία άλλη».

Ιστορικοί δεσμοί Ουάσιγκτον - Πεκίνου

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε επίσης να αναφερθεί στους ιστορικούς δεσμούς ΗΠΑ και Κίνας, σημειώνοντας ότι οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών χρονολογούνται από την εποχή του Βενιαμίν Φραγκλίνου. «Αυτός ο δεσμός εμπορίου και αμοιβαίου σεβασμού που εκτείνεται εδώ και 250 χρόνια αποτελεί τη βάση για ένα μέλλον που ωφελεί και τα δύο έθνη μας», δήλωσε.

Η πρόσκληση στον Λευκό Οίκο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να διαχειριστούν τις διαφορές τους σε εμπόριο, τεχνολογία και γεωπολιτική, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Λευκός Οίκος: «Συμφώνησαν να μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ»

«Καλή» χαρακτήρισε τη συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Λευκός Οίκος, τονίζοντας πως «οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της πρόσβασης στην αγορά για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων στις βιομηχανίες μας. Ηγέτες από πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχαν σε ένα μέρος της συνάντησης. Οι Πρόεδροι τόνισαν επίσης την ανάγκη να αξιοποιηθεί η πρόοδος στον τερματισμό της ροής προδρόμων φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας.

Ο Πρόεδρος Σι κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση τους, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από τα Στενά στο μέλλον. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα».