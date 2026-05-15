Ντόναλντ Τραμπ για Σι: «Όταν είπε για κράτος παρακμής εννοούσε την κυβέρνηση Μπάιντεν»

Τις αναφορές του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ σχολίασε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συμπλήρωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν «θα συνεχιστεί».

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αμφισβητήσει τις εκτιμήσεις για αμερικανική παρακμή, ενώ ταυτόχρονα επέκρινε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Στην ανάρτηση σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όταν ο Πρόεδρος Σι πολύ κομψά αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσως ένα έθνος που παρακμάζει, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και σε αυτό το σημείο, είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα με ανοιχτά σύνορα, υψηλούς φόρους, τρανς για όλους, άνδρες στον γυναικείο αθλητισμό, DEI, φρικτές εμπορικές συμφωνίες, αχαλίνωτο έγκλημα και πολλά άλλα!

Ο Πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει χρηματιστηριακές αγορές και 401K όλων των εποχών, στρατιωτική νίκη και ακμάζουσα σχέση στη Βενεζουέλα, τον στρατιωτικό αποδεκατισμό του Ιράν (συνεχίζεται!)

Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μέχρι στιγμής, οικονομική δύναμη ξανά, με ρεκόρ 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, η καλύτερη αγορά εργασίας των ΗΠΑ στην ιστορία, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή από ποτέ, τερματίζοντας τον DEI που καταστρέφει τη χώρα, και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Σι με συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν, στην πραγματικότητα, ένα Έθνος σε παρακμή. Σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Σι! Αλλά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο «καυτό» Έθνος οπουδήποτε στον κόσμο, και ελπίζουμε ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!».

Εύθραυστη η εκεχειρία με το Ιράν

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός λειτουργεί με «μηχανική υποστήριξη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν προχωρούν ομαλά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποστήριξε ότι υπάρχει πρόοδος, όμως εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την απαίτηση των ΗΠΑ να μην αποκτήσει η χώρα ποτέ πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν στις συνομιλίες Τραμπ - Σι

Το θέμα του Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, επισκιάζοντας ζητήματα εμπορίου και τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για διεθνή ναυσιπλοΐα και μεταφορά ενέργειας.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε πως η Κίνα δεν θα παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι επιθυμεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση προ των πυλών

Παρά τις διπλωματικές επαφές, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επέμβασης.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ιρανικές προτάσεις για συμφωνία ως «εντελώς απαράδεκτες» και έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορεί να συνεχιστούν αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον.

Η λέξη «συνεχίζεται!» που χρησιμοποίησαν αμερικανικά μέσα θεωρείται το πιο σαφές μέχρι στιγμής μήνυμα ότι ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει την επανάληψη των επιχειρήσεων μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα.