Τραμπ στην Κίνα: Η ακραία τελευταία κίνηση των πρακτόρων πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος

Ούτε ένα από τα αντικείμενα που δόθηκαν από την Κίνα στην αμερικανική αντιπροσωπεία δεν πέρασε τις πόρτες του προεδρικού αεροσκάφους Air Force 1 πριν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβαστεί για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του την Παρασκευή!

Την αποκάλυψη έκανε δημοσιογράφος απεσταλμένη της εφημερίδας New York Post για να καλύψει την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα. Η Έμιλι Γκούντιν έκανε ανάρτηση στο X λίγα λεπτά πριν από την απογείωση: «Οι συνεργάτες του Προέδρου συγκέντρωσαν όλα όσα είχαν δοθεί από τους Κινέζους αξιωματούχους - διαπιστευτήρια, ειδικά καρτοτηλέφωνα για το επιτελείο του Λευκού Οίκου, αναγνωριστικές καρφίτσες της επίσημης αντιπροσωπείας - και τα πέταξαν σε έναν κάλαθο αχρήστων που βρισκόταν δίπλα στη σκάλα του αεροπλάνου. Ο,τιδήποτε προέρχεται από την Κίνα δεν επιτρέπεται στο αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας. Απογειωνόμαστε σε λίγα λεπτά».

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 15, 2026

Η αιώνια ανησυχία για την κατασκοπεία των Κινέζων



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ - όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας - είχε λάβει οδηγίες να μην χρησιμοποιήσει τις προσωπικές συσκευές του στην Κίνα προκειμένου να προστατέψει τα δεδομένα του από τον κίνδυνο της κατασκοπείας. «Οι αναρτήσεις του Προέδρου στον λογαριασμό του στο Truth Social ήταν περιορισμένες κατά την διάρκεια της συνάντησης κορυφής στην Κίνα. Είναι πολύ πιθανό να αναρτώνταν από την Ουάσιγκτον όπου αρκετοί υπάλληλοι του επιτελείου του Λευκού Οίκου εργάζονταν σε ώρες Πεκίνου προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν τεχνική υποστήριξη εξ αποστάσεως», αναφέρεται στο δημοσίευμα.



Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στο Fox News Έισλι Ίαρχαρντ επιβεβαιώνει: «Σύμφωνα με τις πηγές μου οι οποίες βρίσκονταν, επίσης, στο προεδρικό αεροσκάφος, είχαν οδηγίες να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τα αμερικανικά κινητά τους και να τα έχουν πάντα κλειστά. Κανείς δεν τα χρησιμοποίησε καθόλου. Η αμερικανική αντιπροσωπεία χρησιμοποίησε καρτοτηλέφωνα τα οποία μετά έπρεπε να καταστρέψουν και να αφήσουν πίσω τους στην Κίνα. Τίποτα δεν πρέπει να επιβιβαστεί μαζί σου στο προεδρικό αεροσκάφος γιατί μπορεί να είναι παγιδευμένο, υπάρχουν κατάσκοποι».

«Τι να κάνουμε; Κι εμείς τους κατασκοπεύουμε»



Μετά την απογείωση από το Πεκίνο, δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ το σχόλιό του για τις κυβερνοεπιθέσεις των Κινέζων εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απάντηση ήταν αποστομωτική: «Μου έκαναν αυτήν την ερώτηση χθες. Νομίζω ήταν "Τι έχετε να πείτε για το γεγονός πως η Κίνα κατασκοπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες;". Είπα: "Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα γιατί κι εμείς τους κατασκοπεύουμε"».