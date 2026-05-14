Τραμπ: «Ο Σι δεσμεύτηκε να μην στείλει όπλα στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε, σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε πως η Κίνα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι «είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό», χαρακτηρίζοντας τη δήλωση «σημαντική».

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «καλή συνάντηση» των δύο ηγετών στο Πεκίνο, με έμφαση στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ–Κίνας και στην πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για τη διασφάλιση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών, ενώ υπήρξε κοινή θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε αντίθεση στη στρατιωτικοποίηση της περιοχής και εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική αύξησης των κινεζικών αγορών αμερικανικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι η Κίνα έχει ισχυρό συμφέρον να συμβάλει στον περιορισμό της έντασης στον Περσικό Κόλπο, προειδοποιώντας ότι η κρίση επηρεάζει τη διεθνή σταθερότητα.

Το μήνυμα του Σι

Από την πλευρά του, ο Σι χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ–Κίνας ως «την πιο σημαντική διμερή σχέση στον κόσμο», υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι.

«Οι δύο χώρες έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι μια «σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων.

“We should be partners, not rivals," says Chinese President Xi Jinping to US President Donald Trump at a summit in Beijing.



In his opening remarks, Trump touted his "fantastic relationship" with Xi, and said US business leaders were in the city to "pay respects" to Xi and China…

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν πρόθεση για διατήρηση διαύλων συνεργασίας σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.