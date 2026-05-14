Ο χαριτωμένος γιος του Έλον Μασκ έκλεψε την παράσταση και στην επίσκεψη στην Κίνα

Ο μικρός X Æ A-Xii, ο 6χρονος γιος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ, έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της υψηλού επιπέδου συνάντησης στο Πεκίνο του πατέρσ, εμφανιζόμενος με μια χαριτωμένη τσάντα-δράκο στο χέρι.

Ο μικρός ακολούθησε τον πατέρα του στις επαφές με κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού, τραβώντας τα βλέμματα σε μια αίθουσα γεμάτη κοστούμια. Στις φωτογραφίες φαίνεται να φορά σκούρο παντελόνι, λευκό πουκάμισο και ένα μπλε μεταξωτό γιλέκο παραδοσιακού κινέζικου στιλ.

Ο X εμφανίστηκε χαμογελαστός, κρατώντας από το χέρι τον πατέρα του, καθώς συναντούσαν Κινέζους αξιωματούχους, για ακόμη μια φορά «κλέβοντας την παράσταση», αφού ο Μασκ συχνά τον παίρνει μαζί του σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις.

Among the suits and billion-dollar conversations during President Trump's high-stakes Chinese trip, one guest stood out.



Elon Musk’s son was seen wandering through a massive hall in China with his father as major CEOs gathered for high-level meetings. pic.twitter.com/lNQahrqd8u — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Στο παρελθόν, ο μικρός είχε γίνει viral όταν εντοπίστηκε να... σκαλίζει τη μύτη του στο Οβάλ Γραφείο, αλλά και όταν ανέβηκε στους ώμους του πατέρα του σε προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη συνάντηση στο Πεκίνο, στο πλευρό του Μασκ βρίσκονταν ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.