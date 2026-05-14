Επίσημο δείπνο του Σι στον Τραμπ με μενού από την κουζίνα της Σαγκάης

Εκλεκτό δείπνο παρέθεσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, μετά τη συνάντησή τους που επικεντρώθηκε σε γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Αν και οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε υψηλούς τόνους στρατηγικής σημασίας, το επίσημο τραπέζι κινήθηκε σε πιο χαλαρό κλίμα, με ένα μενού που ανέδειξε την κινεζική γαστρονομική παράδοση και τη διπλωματική σημειολογία του φαγητού.



Το μενού του δείπνου

Σύμφωνα με το επίσημο banquet menu του Λευκού Οίκου και κινεζικές αναφορές, το δείπνο περιλάμβανε:



Ορεκτικά

Αστακός σε σούπα ντομάτας

Τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια

Κυρίως πιάτο

Πάπια Πεκίνου ως κυρίως πιάτο

Βραστά εποχικά λαχανικά

Σολομός αργού μαγειρέματος με σάλτσα μουστάρδας

Συνοδευτικά

Τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό

Γλυκό σε σχήμα κοχυλιού (Trum pet shell-shaped pastry)

Επιδόρπια

Τιραμισού

Φρούτα και παγωτό

Huaiyang: η κουζίνα της «ήπιας ισχύος»

Το μενού βασίστηκε στη διάσημη κουζίνα Χουαϊγιάνγκ, από την ευρύτερη περιοχή της Σαγκάης, που όπως αναφέρει το Reuters διακρίνεται για τις ήπιες γεύσεις, τη λεπτομερή τεχνική κοπής και την έμφαση στα εποχικά υλικά.



«Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της κουζίνας Huaiyang είναι η ευρεία απήχησή της. Οι γεύσεις της είναι εύκολα αποδεκτές, ακόμη και από διεθνείς επισκέπτες», δήλωσε ο σεφ Σι Τσιάνγκ του εστιατορίου Gui Hua Lou στη Σαγκάη.



Όπως πρόσθεσε, «τα κρατικά δείπνα δεν βασίζονται στην πολυτέλεια ή στην επίδειξη ακριβών υλικών. Η υπερβολή δεν είναι το ζητούμενο».



Η γαστρονομία ως εργαλείο διπλωματίας

Η Huaiyang, μία από τις οκτώ μεγάλες περιφερειακές κουζίνες της Κίνας, έχει μακρά ιστορία παρουσίας σε κρίσιμες πολιτικές στιγμές: από το «ιδρυτικό δείπνο» του 1949 για την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έως τα επετειακά δείπνα του 1999 και επίσημες κρατικές υποδοχές, όπως εκείνη προς τον Τζορτζ Μπους το 2002.

Το φαγητό στην Κίνα λειτουργεί συχνά και ως εργαλείο πολιτισμικής προβολής, αλλά και ως αφορμή για απρόσμενες δημόσιες στιγμές. Από το σχόλιο της Τζάνετ Γέλεν για «μαγικά μανιτάρια» σε εστιατόριο στο Πεκίνο το 2023, μέχρι τα γεύματα του Τζο Μπάιντεν σε λαϊκά μαγαζιά της κινεζικής πρωτεύουσας, η γαστρονομία μετατρέπεται συχνά σε παράλληλη αφήγηση της διπλωματίας.



Παράλληλα, η Κίνα έχει ιστορικά «βαφτίσει» πιάτα με ονόματα ξένων ηγετών, όπως το κοτόπουλο που συνδέεται με τον Χένρι Κίσινγκερ μετά τη μυστική επίσκεψή του το 1971.

Η κουζίνα ως ήπια ισχύς



Πιάτα όπως τα «lion’s head» κεφτεδάκια, το τηγανητό ρύζι Γιανγκζού, το «ψάρι σκίουρος» σε γλυκόξινη σάλτσα και το λεπτοκομμένο tofu wensi αποτυπώνουν τη φιλοσοφία μιας κουζίνας που δεν επιδιώκει εντυπωσιασμό, αλλά ισορροπία και πολιτισμική συνέχεια.