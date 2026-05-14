Τραμπ: «Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing»

Σε μια σημαντική ανακοίνωση μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η Κίνα συμφώνησε να προχωρήσει στην αγορά περίπου 200 «μεγάλων» αεροσκαφών της Boeing.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ένα από τα πράγματα που αποδέχθηκε ο Σι είναι να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing», κάνοντας λόγο για μια «σημαντική δέσμευση» στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Προσδοκίες για πολύ μεγαλύτερη συμφωνία

Παρά την ανακοίνωση, η αγορά φαίνεται πως περίμενε μια ακόμη μεγαλύτερη παραγγελία από την Κίνα. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες, υπήρχαν εκτιμήσεις ότι το Πεκίνο εξετάζει αγορά έως και 500 αεροσκαφών τύπου 737 MAX, καθώς και περίπου 100 αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων, όπως τα 787 Dreamliner και 777.

Η τελική ανακοίνωση για 200 αεροσκάφη θεωρήθηκε μικρότερη των προσδοκιών, γεγονός που επηρέασε άμεσα τη μετοχή της Boeing.

Πτώση στη μετοχή της Boeing

Μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων Τραμπ, η μετοχή της Boeing κατέγραψε απώλειες άνω του 5% στη Wall Street, ενώ αργότερα περιόρισε ελαφρώς τις απώλειες, διαμορφούμενη περίπου στο -4%.

Οι επενδυτές φαίνεται ότι είχαν προεξοφλήσει ένα πολύ μεγαλύτερο εμπορικό άνοιγμα της κινεζικής αγοράς προς την αμερικανική αεροναυπηγική βιομηχανία.

Στο Πεκίνο και ο επικεφαλής της Boeing

Στην αμερικανική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια για σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει στο CNBC ότι αναμένει «μεγάλες παραγγελίες για την Boeing», εν μέσω προσπαθειών Ουάσινγκτον και Πεκίνου να βελτιώσουν τις οικονομικές τους σχέσεις.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συζητούν τόσο γεωπολιτικά ζητήματα όσο και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας.

Η πιθανή συμφωνία για τα αεροσκάφη θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και τη σταθερότητα στις διεθνείς αγορές.