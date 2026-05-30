Βολές Χέγκσεθ κατά Ευρωπαίων για την άμυνα: «Να σταματήσουν τα κηρύγματα»

Αιχμές κατά των ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ άφησε σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καταλογίζοντάς τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους καλώντας τους ταυτόχρονα «να σταματήσουν τα κηρύγματα».



Κατά την ομιλία του στην διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Σύγκλιση συμφερόντων

Εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».



«Οταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Οταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».



Επαναλαμβάνοντας τις πολύ επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».



«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε.



«Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Οι πιέσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εχει ασκήσει πιέσεις, και αποσπάσει τελικά την δέσμευση, για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.



Η ατμόσφαιρα βάρυνε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών χωρών να υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση ή ενημέρωση, κατά του Ιράν.

«Μπορούμε να ξαναρχίσουμε πόλεμο εναντίον του Ιράν»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως «οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν».



«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.



«Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).