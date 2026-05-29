Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Με απώλειες έκλεισε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς οι αγορές επηρεάζονται από τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,77%, στα 92,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει πτώση περίπου 11%. Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 87,36 δολάρια, μειωμένο κατά 1,73%.

Η «σκιά» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Κομβικός παράγοντας για την αγορά παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ενισχύοντας την παγκόσμια προσφορά.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω τις τιμές, ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχουν ήδη ανησυχίες για πιθανή υπερπροσφορά.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη, με τις τιμές να αντιδρούν άμεσα σε κάθε ένδειξη προόδου ή εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για τη ζήτηση και οι κινήσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ