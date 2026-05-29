Θολό τοπίο μετά τη σύσκεψη Τραμπ για Ιράν - «Όχι» από Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Χωρίς τελική απόφαση ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με στενούς συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι σκόπευε να λάβει «οριστική απόφαση», η δίωρη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κατάληξη, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Trump met for about two hours in the Situation Room but made no decision on a new Iran deal.



Source: NYT — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Η υπό συζήτηση συμφωνία φέρεται να αφορά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και περιλαμβάνει κρίσιμους όρους για την ασφάλεια στην περιοχή, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Τι φέρεται να περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, φέρεται να περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο, καθώς και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συγκεκριμένα σημεία θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητα, καθώς αγγίζουν τον πυρήνα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη: από τη μία την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών στον Περσικό Κόλπο και από την άλλη το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Τι συμβαίνει με τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Γι' αυτό και κάθε ένταση γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή προκαλεί άμεση ανησυχία στις αγορές, αλλά και στις κυβερνήσεις που παρακολουθούν τις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας.

Η αναφορά του Τραμπ στο άνοιγμα των Στενών δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να συνδέσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ειδικά το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Η απαίτηση για παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, όπως παρουσιάζεται από την αμερικανική πλευρά, αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας, καθώς η Τεχεράνη έχει διαχρονικά αντιμετωπίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα ως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία, ούτε έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πλαίσιο στην πράξη.

Παραμένει ανοιχτό το διπλωματικό παζάρι

Η απουσία απόφασης μετά τη σύσκεψη δείχνει ότι, παρά τις δηλώσεις Τραμπ περί «οριστικής» κρίσης, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοιχτές και τα βασικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη κλείσει.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του Λευκού Οίκου, αλλά και στην αντίδραση της Τεχεράνης, καθώς οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ιράν: «Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις» για τα πυρηνικά

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι «δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις» για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από το εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.



«Σε αυτό το στάδιο, επικεντρωνόμαστε στον τερματισμό του πολέμου και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπακάεϊ στην κρατική τηλεόραση.