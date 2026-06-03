Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων - Κοντά στα 100 δολάρια το Brent

Νέα ώθηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στον Κόλπο ενισχύει την ανησυχία για την πορεία των συνομιλιών ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Το αποτέλεσμα είναι η εκ νέου άνοδος των τιμών, οι οποίες είχαν παρουσιάσει σημάδια αποκλιμάκωσης τις προηγούμενες ημέρες.

Η τελευταία έξαρση οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 1%, με το Brent να ξεπερνά τα 97 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη 3 Ιουνίου, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, η εικόνα στα πρατήρια καυσίμων παραμένει επιβαρυμένη, καθώς η μέση τιμή της βενζίνης διατηρείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,10 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, με τις Κυκλάδες να καταγράφουν τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, καθώς η βενζίνη φτάνει περίπου τα 2,28 ευρώ το λίτρο.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με βασικό ζητούμενο την ομαλοποίηση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ροής στο εμπόριο πετρελαίου.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι τιμές δεν πρόκειται να επιστρέψουν άμεσα στα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, διατηρώντας την πίεση στους καταναλωτές.