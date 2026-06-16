Το πετρέλαιο Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Το βαρέλι του πετρελαίου Brent υποχώρησε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, κάτω από το όριο των 80 δολαρίων για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τον Ντόναλντ Τραμπ.



Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.



Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.