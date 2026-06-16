Μπούργκενστοκ: Ποιο είναι το ελβετικό θέρετρο που θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας αναμένεται να φιλοξενηθεί η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που βάζει τέλος στην παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ξεκινά μια νέα περίοδο διαπραγμάτευσης με ορίζοντα μια συνολική συμφωνία και επίκεντρο τα ιρανικά πυρηνικά.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters, η καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ της κεντρικής Ελβετίας, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η ελβετική κυβέρνηση την Τρίτη (16/6).

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι βρισκόταν σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ σχετικά με την πιθανή υπογραφή αυτού που αποκάλεσε «μνημόνιο συνεννόησης» μεταξύ της ΗΠΑ και Ιράν.

«Σε αυτό το στάδιο, η υπογραφή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ, στο καντόνι του Νίντβαλντεν. Η τοποθεσία προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ιράν», δήλωσε το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το θέρετρο-«φρούριο» στην κορυφή ενός βουνού

Το Μπούργκενστοκ (Bürgenstock Resort) είναι ένα από τα πιο εμβληματικά, πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Ελβετίας. Είναι χτισμένο στην κορυφή μιας απότομης δασώδους βουνοπλαγιάς, σε υψόμετρο 500 μέτρων ακριβώς πάνω από την ειδυλλιακή Λίμνη της Λουκέρνης.

Ιδρύθηκε το 1873 και έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς θρυλικές προσωπικότητες της πολιτικής και του Χόλιγουντ. Εκεί παντρεύτηκε η Όντρεϊ Χέπμπορν το 1954, ενώ αποτέλεσε καταφύγιο για προσωπικότητες όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, η Σοφία Λόρεν αλλά και ο Χένρι Κίσινγκερ. Μετά από μια ριζική, υπερπολυτελή ανακαίνιση που ολοκληρώθηκε το 2017, το «μεταμορφωμένο» πλέον αυτό resort συνδυάζει την ιστορική κομψότητα με υπερσύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις.

Γιατί επιλέχθηκε για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Η επιλογή του Μπούργκενστοκ για την υπογραφή μιας τόσο σημαντικής διεθνούς συμφωνίας, ιστορικού χαρακτήρα, δεν είναι τυχαία.

Ασφάλεια και απομόνωση

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης στην κορυφή ενός βουνού, η πρόσβαση στο θέρετρο ελέγχεται πολύ εύκολα. Οι ελβετικές Αρχές μπορούν να αποκλείσουν την περιοχή και τον εναέριο χώρο, διασφαλίζοντας ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, του Ιράν και των μεσολαβητών θα συναντηθούν σε ένα περιβάλλον εντελώς προστατευμένο από εξωτερικές απειλές ή ενδεχόμενες κινητοποιήσεις.

Διακριτικότητα

Σε αντίθεση με μεγάλες πόλεις όπως η Γενεύη ή η Βιέννη, όπου οι δημοσιογράφοι παραμονεύουν σε κάθε γωνία, το Μπούργκενστοκ επιτρέπει στους ηγέτες και τους διπλωμάτες να κινούνται χωρίς τη συνεχή πίεση των μέσων ενημέρωσης. Αυτό προσφέρει την απαραίτητη ηρεμία για να εξελιχθούν ομαλά οι διπλωματικές συνομιλίες.

Ελβετική παράδοση ουδετερότητας

Η Ελβετία λειτουργεί παραδοσιακά ως «διαμεσολαβητής» μεταξύ κρατών που δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις ή βρίσκονται σε σύγκρουση, όπως συμβαίνει με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Η επιλογή του ελβετικού εδάφους παραπέμεπει σε ένα «ουδέτερο πολιτικό γήπεδο», όπου καμία πλευρά δεν νιώθει ότι μειονεκτεί.

Ιστορία στις διπλωματικές συνόδους

Το Μπούργκενστοκ έχει μακρά ιστορία στη φιλοξενία κρίσιμων ειρηνευτικών συνομιλιών. Για παράδειγμα, εκεί είχαν διεξαχθεί οι συνομιλίες για το Κυπριακό το 2004, ενώ πιο πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2024, η ίδια περιοχή φιλοξένησε τη μεγάλη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία.

Υποδομές Υψηλού Επιπέδου

Σημαντικό είναι βέβαια ότι το συγκρότημα διαθέτει αυτόνομες, υπερσύγχρονες συνεδριακές αίθουσες, ελικοδρόμιο για την άμεση και ασφαλή μεταφορά των αξιωματούχων (π.χ. από το κοντινό αεροδρόμιο του Μπουόκς ή της Ζυρίχης), καθώς και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές ξένες αντιπροσωπείες σε ξεχωριστά κτίρια, αν αυτό κριθεί απαραίτητο πριν από την τελική κοινή συνάντηση.