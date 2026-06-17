Τα 14 σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν: Τι ζητά η Ουάσιγκτον και τι κερδίζει η Τεχεράνη
Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η απαίτηση της Ουάσιγκτον για ουσιαστική αποδυνάμωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πολυετής κρίση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να αποφευχθεί μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία - πλαίσιο που περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, τα βασικά στοιχεία της υπό διαμόρφωση συμφωνίας είναι
- Άμεση κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα όπου εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα οι δύο πλευρές.
- Πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν για διάστημα έως και 15 ετών.
- Μεταφορά του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα υπό διεθνή εποπτεία.
- Απαγόρευση λειτουργίας υπόγειων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού σε Φορντό και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες.
- Αυστηρές και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
- Πλήρης καταγραφή και έλεγχος των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν.
- Περιορισμοί στην ανάπτυξη προηγμένων φυγοκεντρητών νέας γενιάς.
- Διακοπή κάθε δραστηριότητας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου.
- Σταδιακή άρση οικονομικών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.
- Απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.
- Επαναφορά των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές χωρίς περιορισμούς.
- Εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική επίθεση όσο τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
- Σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων εμπορικών οδών, συμπεριλαμβανομένων των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ.
- Μηχανισμός επίλυσης διαφορών και επαναφοράς κυρώσεων, σε περίπτωση που κάποια από τις δύο πλευρές παραβιάσει τους όρους.
Το κρίσιμο σημείο
Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η απαίτηση της Ουάσιγκτον για ουσιαστική αποδυνάμωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ζητά άμεση οικονομική ανακούφιση και εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν οι κυρώσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην πιο προχωρημένη φάση των τελευταίων ετών, χωρίς όμως να έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία.