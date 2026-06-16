Channel 12: Αυτά είναι τα 12 σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν - Τι προβλέπει για Ορμούζ και πυρηνικά

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει το ισραηλινό μέσο Channel 12, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται κάποιος μηχανισμός για τη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Channel 12, τα 12 κύρια σημεία της καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είναι τα εξής:

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου. ΗΠΑ και Ιράν θα συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενών του Ορμούζ, δωρεάν, για 60 ημέρες. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να διαθέσουν τα «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία για χρήση, στη διάρκεια εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας. Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για να πουλήσει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν με τη συμμετοχή των ηγετών του Κόλπου για τον καθορισμό «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες».

Σημειώνεται ότι η τελετή υπογραφής της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει μια δεύτερη φάση διαπραγμάτευσης διάρκειας 60 ημερών, με ορίζοντα μια οριστική συμφωνία που θα έχει στο επίκεντρο τη διαχείριση των πυρηνικών του Ιράν.