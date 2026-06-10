Τραμπ: «Βγάλαμε 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ με μυστική αποστολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή τον περασμένο μήνα στον αμερικανικό στρατό να πραγματοποιήσει μυστική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, με σκοπό την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση συνέβαλε καθοριστικά ώστε περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα Στενά και να διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές.

BREAKING: The U.S. is taking "millions of barrels of oil" out of Iran every night, President Trump announces.



"I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you it was very hard for me. I wanted to say it so badly."



"When… pic.twitter.com/sf3rucqhAj — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

«Περισσότερα από 200 πλοία πέρασαν με ασφάλεια»

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία διέπλευσαν με ασφάλεια την περιοχή, αποδίδοντας την επιτυχία της επιχείρησης στην παρουσία και τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ και όχι το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ιρανικός στρατός έχει ηττηθεί και ότι η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Ιράν, τέλος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αποστολή εκτελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα και είχε ως στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Όπως σημείωσε, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου προς τις αγορές, ενώ πάνω από 200 πλοία πραγματοποίησαν με ασφάλεια τη διέλευσή τους.

«Βγάζαμε εκατομμύρια βαρέλια κάθε βράδυ»

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφερναν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από την περιοχή χωρίς να γίνονται αντιληπτές.

«Βγάζαμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Κανείς δεν το ξέρει. Βγάζαμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, εκατομμύρια βαρέλια κάθε βράδυ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση συνέβαλε στην αποφυγή έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.