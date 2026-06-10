Βίντεο των ΗΠΑ με πλήγμα σε τάνκερ που παραβίασε τον αποκλεισμό κατά του Ιράν

Νέο επεισόδιο στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση γύρω από το ιρανικό πετρέλαιο σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, όπου αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν στην ακινητοποίηση δεξαμενόπλοιου που φέρεται να παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Ιουνίου 2026, όταν το δεξαμενόπλοιο Settebello, το οποίο κατά τις αμερικανικές αρχές κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμένα, δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές που έλαβε από αμερικανικές δυνάμεις.

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις εξαπέλυσε πλήγμα ακριβείας εναντίον των χώρων μηχανών και πηδαλιουχίας του πλοίου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του.

Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι το πλοίο δεν συνέχισε την πορεία του προς το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του πληρώματος ή για τυχόν ζημιές πέραν των κρίσιμων συστημάτων του σκάφους.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει το πλήγμα ακριβείας που πραγματοποίησε το αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

US forces disabled an oil tanker in the Gulf of Oman on Tuesday after it violated the US blockade by attempting to transport oil from Iran, US Central Command said. CENTCOM added that an aircraft fired precision munitions into the engine room of the Palau-flagged M/T Settebello… pic.twitter.com/TMrOxz996p — Iran International English (@IranIntl_En) June 10, 2026

Ο απολογισμός του αμερικανικού αποκλεισμού

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις 13 Απριλίου 2026, με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η CENTCOM:

Επτά πλοία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές οδηγίες.

134 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί.

42 πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια έλαβαν άδεια διέλευσης.



Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και στη μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Νέος πονοκέφαλος για τη ναυσιπλοΐα

Ο Κόλπος του Ομάν και τα γειτονικά Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ακινητοποίηση του Settebello και η εμπλοκή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους σε επιχείρηση κατά εμπορικού πλοίου προσθέτουν ένα ακόμη επεισόδιο στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση από κυβερνήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες και διεθνείς αγορές.