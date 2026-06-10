Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός - Είχαν πολύ χρόνο, τώρα θα πληρώσουν

Νέα σκληρή ανάρτηση για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι «είναι μόνο λόγια και καμία δράση». Χαρακτηρίζει μάλιστα τη χώρα ως «νταή της Μέσης Ανατολής» που είναι ΝΕΚΡΟΣ.

Προσθέτει ότι παρότι είχαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, δεν το έκαναν και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Ο στρατός του Ιράν είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάλι. Πολλά από αυτά, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν καν πια – Έχουν ηττηθεί εντελώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!! Τους δώσαμε πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Επίσης, σε δήλωσή του στο Fox News, τόνισε ότι είναι κοντά στο να διατάξει νέες επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, καθώς η Τεχεράνη έχει αργήσει να κλείσει συμφωνία.