Νετανιάχου για Ερντογάν: «Αντισημίτης τύρρανος, έχουμε τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα με τις οποίες «στόχευσε» όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και την Ελλάδα.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγραψε στα social media:

Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κηρύξει ηθική στο Κράτος του Ισραήλ.



Το Κράτος του Ισραήλ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον του Ιράν και των αντιπροσώπων του που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε την ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική σε χώρες και φορείς που, όπως είπε, ευθυγραμμίζονται με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά των τουρκικών δικαιωμάτων στην περιοχή θα προκαλέσει «ξεκάθαρη και σκληρή» αντίδραση από την Τουρκία.



Παράλληλα, συνέδεσε την ασφάλεια της Τουρκίας με τις εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα σε γειτονικά κράτη που θεωρεί φιλικά.

Επίσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την παράγοντα αστάθειας στην περιοχή, ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία γνωρίζει και θα αποτρέψει σχέδια που θεωρεί απειλή για τα εθνικά της συμφέροντα.