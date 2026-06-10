Φουντώνει η κόντρα Ερντογάν - Νετανιάχου: «Ειδικός στη γενοκτονία» λέει η Τουρκία

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Mπενιαμιν Νετανιάχου έδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινή γνώμη μέσω αβάσιμων, προκλητικών και εξωπραγματικών κατηγοριών κατά του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες κατά του Ερντογάν δεν αποτελούν παρά μια προσπάθεια του Νετανιάχου και των συνεργατών του να αποκρύψουν τις ευθύνες τους για τις εξελίξεις στη Γάζα.



«Τα ψέματα στα οποία καταφεύγει ο Νετανιάχου, ένας ειδικός στη γενοκτονία, προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια, δεν μπορούν να αποκρύψουν την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.



Η Άγκυρα τονίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να εκφράζει «την αλήθεια για τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του με τον πιο σαφή τρόπο», ενώ παράλληλα δηλώνει αποφασισμένη να εργαστεί ώστε να λογοδοτήσουν ενώπιον διεθνών δικαστικών αρχών για ενέργειες που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες.



Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «αντισημίτη τύραννο» και κατηγόρησε για στήριξη της Χαμάς και καταπίεση πολιτικών αντιπάλων.