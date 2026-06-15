Ερντογάν: Να αποφευχθούν προκλήσεις και απόπειρες σαμποτάζ της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το μέλλον της Μέσης Ανατολής χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εδραίωση ενός διαρκούς κλίματος ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.



Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2026

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μέχρι την ολοκλήρωση και την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας είναι κρίσιμο να αποφευχθούν κινήσεις, δηλώσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση, ενώ προειδοποίησε και για τον κίνδυνο πιθανών προσπαθειών υπονόμευσης της διαδικασίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ηγεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν. Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη στήριξη που παρείχαν στις διπλωματικές διεργασίες το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

O Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο ως μέσα επίλυσης των κρίσεων.