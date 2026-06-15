Πολιτική Υπουργείο Εξωτερικών Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράν

Υπουργείο Εξωτερικών: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας» τονίζεται στην ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», τονίζει. «Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία», αναφέρει.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Υπουργείο Εξωτερικών Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράν

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader