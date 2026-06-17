Γεραπετρίτης σε Αλβανία: «Έχουμε το κλειδί - Δεν θα υπάρξει αναίρεση των εθνικών μας συμφερόντων»

Σαφές μήνυμα προς την Αλβανία, ότι η πορεία της χώρας προς την Ευρώπη συνδέεται ευθέως με το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, με έμφαση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της, απηύθυνε από βήματος Ολομέλειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης.



Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα βρίσκεται «σε πλήρη επαγρύπνηση» για τη συμμόρφωση των Τιράνων, εξηγώντας πως οι βασικές προϋποθέσεις για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας είναι η «πλήρης συμμόρφωσή της προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και η πλήρης συμμόρφωση όσον αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας με έμφαση το περιουσιακό».

«Έχουμε το κλειδί - Δεν θα υπάρξει αναίρεση των εθνικών μας συμφερόντων

«Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, είναι ιστορικό χρέος και πράξη ισχύος», ανέφερε αρχικώς, ξεκαθαρίζοντας πως «έχουμε το κλειδί» και πως «δεν θα υπάρξει αναίρεση των εθνικών μας συμφερόντων» για την ένταξη.



Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει στον Αλβανό ομόλογό του πως δεν θα υπάρξει πρόοδος, χωρίς τον πλήρη σεβασμό τους, καθώς και πως θα πρέπει να υπάρξουν απτά αποτελέσματα προκειμένου να κλείσουν τα ενταξιακά κεφάλαια.

«Μεριμνούμε ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα μεριμνά ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων, επισημαίνοντας πως κι αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη, ενώ υπενθύμισε πως κατά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η χώρα μας επέβαλε ρητή αναφορά ως σημείο συμμόρφωσης, το σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. «Ενεργήσαμε προληπτικά και ουσιαστικά», υπογράμμισε.

«Προϋπόθεση και η συμμόρφωση για το δίκαιο της θάλασσας»

Ταυτοχρόνως, απαντώντας στο βουλευτή αναφορικώς με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, τόνισε πως «αναπτύσσεται μία συζήτηση», σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως είναι ήδη καταγεγραμμένο μέσα στις προϋποθέσεις ότι η συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία.



«Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε λευκή επιταγή», ανέφερε από την πλευρά του ο Μιχάλης Χουρδάκης, υποστηρίζοντας πως εάν η Ελλάδα δεν θέσει εγκαίρως τους όρους της, οι εταίροι θα ισχυριστούν πως δεν γνώριζαν τις επιφυλάξεις μας.