Γεραπετρίτης: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός» - Η απάντηση σε Καραμανλή και Σαμαρά

Μήνυμα και προς το εσωτερικό της ΝΔ και ειδικά προς τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης , υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί «υποχωρητικότητας» απέναντι στην Άγκυρα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ωφέλιμη» την προσπάθεια διατήρησης μιας πιο λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» έχει ήδη παράξει απτά αποτελέσματα, χωρίς όμως –όπως έσπευσε να διευκρινίσει– να αποτελεί αυτοσκοπό.

«Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο που θέλουμε είναι η ενίσχυση των δικών μας θέσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση κινείται ταυτόχρονα σε δύο άξονες: διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και ενίσχυση της εθνικής ισχύος.

Απαντώντας εμμέσως αλλά σαφώς στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης είχαν διάλογο με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι και επί διακυβέρνησης Σαμαρά πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές επαφές με την κυβέρνηση Ερντογάν.

Ο υπουργός επέμεινε ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από ποτέ, επικαλούμενος την ενίσχυση της άμυνας, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και τις συμφωνίες για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο νομικό οπλοστάσιο της χώρας απέναντι στις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις, όπως η «Γαλάζια Πατρίδα», οι γκρίζες ζώνες και η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, τονίζοντας ότι η Αθήνα πλέον διαθέτει τεκμηριωμένα επιχειρήματα και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες με ΗΠΑ, Ισραήλ, ΕΕ και αραβικό κόσμο.

«Ο πιο ασφαλής τρόπος να μην υπάρχει αντίδραση είναι να μην υπάρχει δράση. Αυτό όμως δεν είναι η δική μας φιλοσοφία», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.